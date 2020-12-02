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1С:Управление нашей строительной фирмой

Информационные материалы
Листовка по 1С:УНСФ

Листовка по 1С:Управление нашей строительной фирмой

Презентация

Презентация по продукту

Основные справочники УНСФ

Как создать смету

Как загрузить смету в формате АРПС

Как создать сценарий на основании сметы

Как создать сценарий на основании загрузки из Project

Как создать несколько сценариев и установить соответствия работ

Как создать внутренний план производства работ

Как создать разделительную ведомость

Как создать условия по договору с заказчиком

Как создать план потребностей в материалах

Как создать условия по договору с подрядчиком

Как рассчитать бюджет по объектам строительства

Как назначить исполнителей на строительные работы

Как заказать материалы у поставщика

Как заказать и принять работы у субподрядчика

Как отразить выполненные работы и принять их ОТК

Как сдать работы Заказчику

Рабочее место начальника ПТО

План-фактный анализ

План-факт по движению денег и фин.рез.

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