Отраслевые и специализированые решения фирмы "1С"
Корзина
Ваше местоположение — ? | Да, все верно | Нет, изменить
Войти
Зарегистрироваться
1С:Управление нашей строительной фирмой
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Россия
- Разработчик: 1С-Рарус
-
Подходит для отраслей:
Строительство
Проекты внедрения продукта
-
2 Декабря 2020Автоматизация предприятия ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОМЕГА ПАРК" на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Управление нашей строительной фирмой"
-
12 Ноября 2020Внедрение ПП "1С:Управление нашей строительной фирмой 8" для автоматизации управленческого учета в ООО "КМС-ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Публикации по продукту
-
22 Августа 2018Выпуск "1С:Предприятие 8. Управление нашей строительной фирмой"
Информационные материалы
Листовка по 1С:УНСФ
Листовка по 1С:Управление нашей строительной фирмойПрезентация
Презентация по продуктуОсновные справочники УНСФ Как создать смету Как загрузить смету в формате АРПС Как создать сценарий на основании сметы Как создать сценарий на основании загрузки из Project Как создать несколько сценариев и установить соответствия работ Как создать внутренний план производства работ Как создать разделительную ведомость Как создать условия по договору с заказчиком Как создать план потребностей в материалах Как создать условия по договору с подрядчиком Как рассчитать бюджет по объектам строительства Как назначить исполнителей на строительные работы Как заказать материалы у поставщика Как заказать и принять работы у субподрядчика Как отразить выполненные работы и принять их ОТК Как сдать работы Заказчику Рабочее место начальника ПТО План-фактный анализ План-факт по движению денег и фин.рез.
Заинтересовал продукт?
Не нашли подходящее решение?